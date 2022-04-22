16+
Логотип Сиапресс
USD  74,9990   EUR  81,2239  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​«Известия»: авиакомпаниям рекомендовали подготовиться к полетам без GPS

Росавиация посоветовала авиакомпаниям подготовиться к полетам без GPS, узнали «Известия»

​«Известия»: авиакомпаниям рекомендовали подготовиться к полетам без GPS
pixabay.com

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к полетам без глобальной навигационной спутниковой системы (GPS) из-за ее возможного отключения. Об этом со ссылкой на письмо замглавы Росавиации Дмитрия Ядрова сообщила газета «Известия».

Ведомство поручило «Госкорпорации по организации воздушного движения» содействовать экипажам самолетов при отключении GPS. Пилотам рекомендовали сразу сообщать авиадиспетчерам о сбоях, ухудшении и аномальной работе GPS или связанной с ней авионики. Авиакомпании должны оценить риски и ограничения, связанные со сбоями навигационных приборов и бортовых систем, которые используют сигнал GPS, и провести с пилотами дополнительные занятия для отработки действий в таких случаях.

В письме уточняется, что на этапе планирования полетов экипажи должны быть готовы выполнять взлет и посадку без использования GPS или с использованием дублирующих средств воздушной навигации. Ядров пояснил в письме, что такие рекомендации связаны с информацией европейского авиарегулятора о том, что после 24 февраля участились случаи глушения и возможной подмены сигнала GPS (спуфинг). Такие явления наблюдались в Калининградской области, вблизи стран Прибалтики, в восточной части Финляндии, в Черном море, в Восточном Средиземноморье, Израиле, Кипре, Ливане, Сирии, Турции и северной части Ирана. В документе авиарегулятора ЕС говорится, что помехи GPS приводили к изменению маршрута или пункта назначения, потому что пилоты не могли провести посадку безопасно.

Письмо имеет рекомендательный характер и не требует ответа от авиакомпаний, сообщил источник издания в «Росавиации». По его словам, случаи «глушения» сигнала GPS периодически регистрируются в других районах России, и это не связано с событиями на Украине, отметил он. При полетах без GPS ничего не изменится, потому что эта система не является основным средством навигации, считает собеседник газеты.

В «Аэрофлоте», S7 Airlines, «России», «Ираэро» и «Победе» изданию сообщили, что не фиксировали помех и сбоев в работе GPS после 24 февраля. В «Уральских авиалиниях» отметили, что сигнал и раньше мог пропадать, однако число таких случаев не выросло значительно. Указанные авиакомпании выполнили рекомендации «Росавиации». В самом ведомстве отказались от комментариев.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:53, просмотров: 68, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Ледоход в ХМАО ожидается раньше обычного 1052
  2. ​Торгово-развлекательные центры потеряли массу арендаторов и теперь закроются? (На самом деле нет) 1030
  3. ​В Анапе утонула девочка из Ханты-Мансийска 962
  4. Четыре участка дороги планируют отремонтировать в Сургуте в 2022 году 859
  5. Жителя Нефтеюганска заподозрили в убийстве пенсионера из ревности 733
  6. Очередной югорчанин получил штраф за дискредитацию российской армии 693
  7. В Сургуте планируют отремонтировать и покрасить 661 пешеходных переходов 660
  8. Жители Сургута и Нефтеюганска могут рассчитывать на льготную ипотеку на 30 процентов дешевле стандартной 651
  9. Попавший под санкции Великобритании Алекперов покидает пост главы «Лукойла» 645
  10. Каждая пятая компания Югры планирует организовать летние корпоративы 585
  1. В Нефтеюганске талые воды окрасились в зеленый из-за разлива уранина 2928
  2. ​В Югре прекратили поиски людей, провалившихся под лед на снегоходах 2636
  3. ​Королевство и гвозди 2620
  4. ​Вечная пилюля 2481
  5. ​«Когда у Сургутнефтегаза наступит «черный день» для распаковки «кубышки» – один бог знает» 2310
  6. «Мне хочется, чтобы искусство попало в Вечность, а не в какую-то конкретную действительность» 2271
  7. Сургутяне жалуются на странный смог: его принесло из соседних регионов 2227
  8. ​12-летняя сургутянка может попасть в финал шоу «Голос. Дети» 1869
  9. Уже в это воскресенье католики Сургута будут праздновать Пасху 1814
  10. Прогноз: река Обь в Сургуте тронется примерно 5 мая 1708
  1. ​«А мы будем!..» 6559
  2. ​Развязка сияет, что дальше? 6072
  3. ​Испанский стыд 5927
  4. ​Югорчане получат новые выплаты, а бизнес – доступ к льготным кредитам 5224
  5. ​Контакт с реальностью 5172
  6. «Самая большая трагедия — расчеловечивание человека, приведение его в состояние злобного зверя, способного всех изничтожить» 4772
  7. В Югре отменили пеню за неоплату коммунальных услуг 4505
  8. Какие изменения произойдут в налоговом законодательстве в апреле? 4234
  9. Затяните свои пояса 4068
  10. В Сургуте пенсионер подозревается в изнасиловании несовершеннолетней девушки с ОВЗ 4064

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика