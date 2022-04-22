Росавиация посоветовала авиакомпаниям подготовиться к полетам без GPS, узнали «Известия»

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к полетам без глобальной навигационной спутниковой системы (GPS) из-за ее возможного отключения. Об этом со ссылкой на письмо замглавы Росавиации Дмитрия Ядрова сообщила газета «Известия».

Ведомство поручило «Госкорпорации по организации воздушного движения» содействовать экипажам самолетов при отключении GPS. Пилотам рекомендовали сразу сообщать авиадиспетчерам о сбоях, ухудшении и аномальной работе GPS или связанной с ней авионики. Авиакомпании должны оценить риски и ограничения, связанные со сбоями навигационных приборов и бортовых систем, которые используют сигнал GPS, и провести с пилотами дополнительные занятия для отработки действий в таких случаях.

В письме уточняется, что на этапе планирования полетов экипажи должны быть готовы выполнять взлет и посадку без использования GPS или с использованием дублирующих средств воздушной навигации. Ядров пояснил в письме, что такие рекомендации связаны с информацией европейского авиарегулятора о том, что после 24 февраля участились случаи глушения и возможной подмены сигнала GPS (спуфинг). Такие явления наблюдались в Калининградской области, вблизи стран Прибалтики, в восточной части Финляндии, в Черном море, в Восточном Средиземноморье, Израиле, Кипре, Ливане, Сирии, Турции и северной части Ирана. В документе авиарегулятора ЕС говорится, что помехи GPS приводили к изменению маршрута или пункта назначения, потому что пилоты не могли провести посадку безопасно.

Письмо имеет рекомендательный характер и не требует ответа от авиакомпаний, сообщил источник издания в «Росавиации». По его словам, случаи «глушения» сигнала GPS периодически регистрируются в других районах России, и это не связано с событиями на Украине, отметил он. При полетах без GPS ничего не изменится, потому что эта система не является основным средством навигации, считает собеседник газеты.

В «Аэрофлоте», S7 Airlines, «России», «Ираэро» и «Победе» изданию сообщили, что не фиксировали помех и сбоев в работе GPS после 24 февраля. В «Уральских авиалиниях» отметили, что сигнал и раньше мог пропадать, однако число таких случаев не выросло значительно. Указанные авиакомпании выполнили рекомендации «Росавиации». В самом ведомстве отказались от комментариев.