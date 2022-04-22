Нижневартовск готовят к 9 мая: устанавливают флаги и противотанковые ежи

В Нижневартовске продолжается подготовка к празднованию 77-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне. В городе украшают улицы и общественные пространства.

В частности, на улице Ленина устанавливают противотанковые макеты «Еж» с праздничными баннерами, сообщили в пресс-службе мэрии Нижневартовска. Здесь появятся и другие декоративные конструкции, флаги и баннеры.

«Преобразится к 9 Мая и площадь у мемориала «Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Здесь подрядная организация приступила к демонтажу конструкций входной арки в парк. Часть элементов обновят и вернут на место», - говорится в сообщении администрации.