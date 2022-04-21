На 63% упали продажи автомобилей в России в марте

Продажи новых автомобилей в 2022 году упадут в несколько раз, заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Зубарев.

«Последние два года был рынок, когда был дефицит автомобилей, и была очень высокая покупательская активность, а сейчас в один миг все изменилось. На сегодняшний день клиенты, зашедшие в автосалон или позвонившие в автосалон, - это большая редкость», - сказал Зубарев, выступая на «Конвенции РОАД 2022».

Он отметил, что не берется точно оценить, насколько просядет рынок, «но понятно, что не менее чем в два раза, может быть в три». «На рынке идут серьезные потрясения и падение - это очевидно», - добавил Зубарев.

Продажи новых легковых и легких коммерческих машин в 2021 году в России, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), составили 1,67 млн шт., что на 4,3% больше, чем годом ранее. Но уже в первом квартале 2022 года продажи, по подсчетам АЕБ, снизились на 28% до 277 332 шт. В марте они упали на 63% до 55 129 машин.