Министр Кравцов: с 1 сентября в школах будут исполнять гимн и поднимать флаг России

С 1 сентября в школах по понедельникам будут исполнять гимн и поднимать флаг России. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на первом историческом форуме «Сила — в правде!».

«С 1 сентября следующего учебного года уже в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели и подниматься государственный флаг», — цитирует Кравцова РИА «Новости».

Ранее глава Минпросвещения заявил, что церемония подъема государственного флага уже стала традиционной во многих российских школах, напоминают «Ведомости». По его словам, это способствует формированию чувства патриотизма и гражданской ответственности у детей.