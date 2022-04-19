Россельхознадзор не фиксирует серьезных перебоев с зарубежными поставками кормов для домашних животных

В квартале 2022 года доля импортных кормов для домашних животных составила всего семь процентов. При этом серьезных перебоев с поставками на сегодняшний день нет, сообщили в Россельхознадзоре.

«За первый квартал, по данным ФГИС «Аргус», в Россию ввезено 29,8 тысяч тонн кормовой продукции для непродуктивных животных. За весь 2021 год доля поставляемых из-за рубежа кормов не превышала 10 процентов – 163 тысяч тонн. При этом введенные Россельхознадзором точечные ограничения практически не повлияли на общий объем поставок», – говорится в сообщении ведомства. Так, корма для домашних животных из Франции, Австрии, Италии, Венгрии, Норвегии, Китая, Бразилии, Сербии и стран ЕАЭС ввозятся без ограничений.

В то же время, в России изготовлением кормовой продукции занимаются более 190 предприятий в 50 субъектах страны. Общий объем производства за квартал 2022 года – 430 тысяч тонн.