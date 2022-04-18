Комплекс полевых работ в Тюменской области оценен в 7,7 млрд рублей

Сельскохозяйственные производители Тюменской области начали посевную кампанию. В Ишимском районе уже посеяно девять гектар моркови. Еще в 12 районах идет ранне-весеннее боронование.

«В 2022 году сельскохозяйственными товаропроизводителями области планируется участие в весенних полевых работах 3824 единицы тракторов, 2670 единиц сеялок, 1034 единицы культиваторов. В хозяйствах и районах области сформирована система технического обеспечения весенних полевых работ. Подготовлены к работе агрегаты технического обслуживания, формируются звенья аварийного ремонта», - рассказали в департаменте агропромышленного комплекса региона.

Кроме того, определена потребность в горюче-смазочных материалах на проведение весенних полевых работ, еженедельно осуществляется мониторинг накопления топливных ресурсов. Для проведения посева зерновых, зернобобовых культур и картофеля имеется в полной потребности семенной фонд.

«Весь комплекс проведения весенних полевых работ оценен почти в 7,7 млрд рублей. С целью своевременного проведения весенних полевых работ ведется активная работа в части предоставления сельскохозяйственным организациям льготных краткосрочных кредитов на приобретение материальных ресурсов. Государственная поддержка предоставлена из средств федерального и областного бюджетов на отрасль растениеводства на уровне 1,096 млрд рублей», - добавили в департаменте.

Отметим, общая посевная площадь составит 1024, 2 тысячи га, что выше уровня 2021 года на 7079 га.