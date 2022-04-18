«Всплеск цен» ожидается в России на время трансформации экономики, заявила Набиуллина

«Всплеск цен» на отдельные товары ожидается в России во втором и третьем кварталах текущего года, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме. По ее словам, период существования экономики на запасах почти закончился, и превышение цели по инфляции во многом будет связано не с высоким спросом, а с низким предложением.

«Период, когда экономика может жить на запасах, конечен. И уже во втором - начале третьего квартала мы войдем в период структурной трансформации, поиска новых моделей бизнеса. Как Центральный банк мы прекрасно понимаем, что этот период будет сопровождаться всплеском цен на отдельные товары. Поэтому инфляция будет выше цели», - цитирует Набиуллину «Интерфакс».

Она добавила, что инфляция будет связана не с высоким спросом, а с недостатком предложения. «Поэтому мы не будем пытаться любыми методами вернуть ее ниже - это помешало бы адаптироваться бизнесу, для которого сейчас восстановление поставок необходимых импортных компонентов сложнее и дороже, и это неизбежно отразится на цене конечной продукции», - сказала Набиуллина.

Она пообещала, что Центробанк по-прежнему будет проводить политику с целью вернуть инфляцию к целевому показателю. Но происходить это будет не резко: возвращение к 4% планируется в 2024 году.