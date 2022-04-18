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Банки с 18 апреля могут продавать югорчанам наличную валюту

Продажа наличной валюты в банках Югры возобновилась с 18 апреля

Банки с 18 апреля могут продавать югорчанам наличную валюту
pixabay.com

Центробанк с 18 апреля возобновил продажи наличной валюты в банках гражданам. Такая возможность будет действовать в период с 18 апреля по 9 сентября 2022 года. Как уточнил ЦБ, банки могут продавать только ту валюту, которая поступила в кассы с 9 апреля.

Кроме того, с 11 апреля ЦБ разрешил россиянам снимать наличные в долларах и евро, однако это касается тех граждан, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов, напоминает РБК.

Банк России ограничил право банков продавать наличную валюту гражданам в марте на фоне высокой волатильности курса рубля. 8 апреля ЦБ заявил о снятии ограничения до сентября. Кроме того, Банк России отменил комиссию 12% на покупку валюты.


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Сегодня в 10:17, просмотров: 145, комментариев: 0

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