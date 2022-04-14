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​В среднем по 115 административных дел о дискредитации армии поступает еженедельно в суды

Более 600 административных дел по дискредитации армии поступило в российские суды

​В среднем по 115 административных дел о дискредитации армии поступает еженедельно в суды
pixabay.com

С момента введения административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России (месяц с небольшим) в суды поступило 610 дел по соответствующей статье КоАП. Об этом следует из статистики ГАС «Правосудие» за период с 4 марта по 11 апреля, которую проанализировал РБК.

Из 610 дел как минимум по 334 делам суды вынесли постановление о назначении административного наказания, по трем прекратили производство, еще 176 дел — пока не рассмотрены. При этом 80 дел о дискредитации, решения по которым были приняты, уже были обжалованы.

Больше всего таких дел в Калининградской области – 77. Следом идут Санкт-Петербург (55) и Крым (37). В статистике не учитывается Москва, информации о числе поступивших дел нет и на сайте судов Москвы, отмечает издание.

В среднем в суды еженедельно поступало по 115 подобных административных дел. Для совсем недавно введенной нормы такое число дел — это много, считает руководитель административной и уголовно-правовой практики юридической фирмы «Надмитов, Иванов и партнеры» Булат Тугутов.

Адвокат Александр Передрук отметил, что норма не содержит четкой формулировки дискредитации вооруженных сил, что делает применение непредсказуемым. Например, в апреле в Москве задержали пикетчика, который держал в руках плакат с цитатой Льва Толстого.

По оценке старшего партнера проекта «Сетевые свободы» Станислава Селезнева, суды стремительно рассматривают материалы по этой статье, и можно говорить о конвейерном характере судебных процессов.

На югорчан также заводят административные дело о дискредитации армии. За подобные нарушения они получают крупные штрафы.


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Сегодня в 10:44, просмотров: 57, комментариев: 0

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