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​В Тюменской области сформирован подход к импортозамещению в сфере программного обеспечения

В департаменте информатизации Тюменской области рассказали, какое ПО предпочитают

​В Тюменской области сформирован подход к импортозамещению в сфере программного обеспечения
Фото: pixabay.com

В Тюменской области сформирован свой подход к импортозамещению. Такое заявление сделал заместитель директора департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

«Мы не закупаем ПО только потому, что оно российское. Нам важно понимать, что система или решение действительно закрывает наши задачи. Мы охотно беремся за пилотные проекты внедрения российских решений, при этом всегда даем поставщикам обратную связь. Я считаю, что это особенно важно. Так разработчики могут дорабатывать свои программные продукты под наши конкретные задачи и требования, а мы потом можем внедрить их без ущерба себе и своим планам», — рассказал Станислав Логинов.

Департамент информатизации и Центр информационных технологий региона проводят мероприятия, направленные на модернизацию как инфраструктуры, так и прикладного программного обеспечения информационных систем для обеспечения совместимости с отечественным ПО.

«Для государственного сектора, где дополнительные сложности возникают в результате масштаба систем, их интеграции с множеством сторонних систем и ресурсов, а также повышенных требований к надежности и устойчивости к сбоям, тема импортозамещения сегодня особо актуальна», — добавил директор Центра информационных технологий Тюменской области Артур Усманов.

Эта работа ведется в рамках утверждённого плана по организации перехода исполнительных органов государственной власти Тюменской области на использование отечественного программного обеспечения на период до 2024 года.

Отметим также, что работа в рамках направления импортозамещения в регионе продолжается в рамках мероприятий регионального проекта «Информационная безопасность».


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11 апреля в 17:05, просмотров: 22, комментариев: 0

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