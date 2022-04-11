В российской кинологической федерации напомнили об опасности самовыгула собак

Российская кинологическая федерация напомнила о том, почему нельзя отпускать собак на самовыгул. Так, отправляя животное на прогулку, оно может столкнуться с различного рода опасностями – инфекционное заболевание, аварии, раны, отравленная пища, агрессивное поведение бездомных псов и многое другое. Кроме того, собака может напугать прохожих или испортить чужое имущество.

«Не допустимо отправлять собак на самовыгул, этому нет оправданий и объяснений. Он может закончиться инвалидностью или гибелью собаки. Как только питомец попадает к вам в дом, вы полностью несете за него ответственность. Допускать такие вольные прогулки — это халатное отношение и к животному, и к окружающим. В Федеральном законе «Об ответственном обращении с животными» есть пункт, который говорит о том, что выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических и юридических лиц. Отпуская собаку на самовыгул, хозяин не соблюдает выполнение данного пункта закона. В целом такое отношение показывает лишь неготовность нести ответственность за животное, а значит и владеть им», – рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Общественное объединение обращает внимание, что питомец может повести себя непредсказуемо на прогулке, что может закончиться печальным исходом как для него самого, так и для людей.