Макрон занял лидирующую позицию в первом туре выборов президента Франции

Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон занял лидирующую позицию в первом туре выборов главы государства после обработки 97% бюллетеней. Согласно данным МВД страны, Макрон набирает 27,6%, глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен - 23,41%. Третье место занимает лидер «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон (21,95%).

Первый тур президентских выборов состоялся во Франции 10 апреля, в нем приняли участие 12 кандидатов. В случае если ни один из кандидатов в президенты страны не получит абсолютного большинства голосов по итогам первого раунда голосования, 24 апреля состоится второй тур, отмечает РБК.