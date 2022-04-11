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Макрон опередил Ле Пен в первом туре выборов президента Франции

Макрон занял лидирующую позицию в первом туре выборов президента Франции

Макрон опередил Ле Пен в первом туре выборов президента Франции
pixabay.com

Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон занял лидирующую позицию в первом туре выборов главы государства после обработки 97% бюллетеней. Согласно данным МВД страны, Макрон набирает 27,6%, глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен - 23,41%. Третье место занимает лидер «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон (21,95%).

Первый тур президентских выборов состоялся во Франции 10 апреля, в нем приняли участие 12 кандидатов. В случае если ни один из кандидатов в президенты страны не получит абсолютного большинства голосов по итогам первого раунда голосования, 24 апреля состоится второй тур, отмечает РБК.


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Сегодня в 11:07, просмотров: 76, комментариев: 0

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