Россияне смогут продавать автомобили с помощью портала госуслуг

Россияне смогут заключать договоры о покупке и продаже автомобилей на «Госуслугах». Нововведение предусмотрено постановлением, которое подписал на днях премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Уточняется, что функционал будет доступен для пользователей портала, разместивших сведения о своем авто в личном кабинете. Документ можно будет подписать электронной подписью. На данный момент на портале госуслуг есть пошаговая инструкция о сделках с автомобилем, но в электронной форме доступно лишь снятие машины с государственной регистрации.