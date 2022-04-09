YouTube подписал себе приговор, заявила представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила россиян о полной блокировке Youtube и призвала сохранить необходимый контент. Об этом она написала в своем телеграм-канале, пишет РБК.

«Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее», — говорится в сообщении.

Ранее 9 апреля Google заблокировал YouTube-канал «Дума ТВ» без возможности восстановления. У канала было около 145 тыс. подписчиков, число просмотров видео превышало 100 млн, уточняет «Лента.ру». Сенатор Андрей Клишас назвал блокировку парламентского канала «западной версией свободы слова» и отметил, что хостинг «уверенным шагом» идет к тому, чтобы стать в России вне закона.