Новак предупредил о падении добычи нефти в России

Добыча нефти в России по итогам апреля снизится по сравнению с мартом на 4-5%, сообщил накануне вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, падение связано со сменой логистики после проблем с поставками в ЕС и США и «возможными проблемами со страхованием и использованием судов» для ее транспортировки, пишут «Ведомости».

«Все это, конечно, вносит свои коррективы, поэтому в апреле у нас будет корректировка, и я думаю, что, может быть, увидим там снижение в среднем по апрелю 4–5%», – цитирует Новака «Интерфакс».

Вице-премьер пояснил, что снижение добычи «не было директивным решением», на этот шаг пошли сами компании. Он также добавил, что на фоне геополитической напряженности придется решить вопрос создания в стране дополнительных нефтехранилищ.

Ранее сообщалось, что на фоне западных санкций крупные нефтекомпании, испытывающие серьезные проблемы с отгрузками топлива, могут столкнуться не только со снижением производства, но и с остановкой нефтеперерабатывающих заводов, напоминает «Накануне.ру».