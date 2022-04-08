Utair попала под экспортные санкции США

Министерство торговли США на 180 дней лишило экспортных привилегий три российские авиакомпании: «Аэрофлот», Utair и Azur Air. В ведомстве это решение объяснили «продолжающимися экспортными нарушениями, связанными с комплексным экспортным контролем в отношении России», введенным Министерством торговли США, пишет РБК.

«Эти три постановления о временном отказе [в экспортных привилегиях] лишают эти авиакомпании права участвовать в сделках, подпадающих под действие правил экспортного регулирования [США], включая экспорт и реэкспорт из Соединенных Штатов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства.

Министр торговли Джина Раймондо отметила, что Вашингтон лишает «Аэрофлот», Utair и Azur Air не только доступа к продукции из США, но и реэкспорта американских товаров из-за рубежа.