«Известия»: себестоимость школьных обедов выросла почти на 20% с начала февраля

Себестоимость обедов в российских школах с начала февраля выросла почти на 20%, по некоторым позициям подорожание составило до 52%. Об этом со ссылкой на данные Отраслевого союза развития социального питания пишут «Известия».

Исполнительный директор союза Тимофей Фионов пояснил, что в соответствии с требованиями Санпина школьник должен получать определенный набор продуктов в рамках питания в учебном заведении. «Исходя из изменения оптовой стоимости этих продуктов по регионам в среднем по России стоимость продуктов в школьной тарелке выросла на 18%», — отметил он.

Некоторые позиции подорожали больше остальных. Например, цена какао за два месяца выросла на 52%, сахара — на 49%, овощей — на 47%. Наименьшую динамку показали кисломолочные продукты (2%), печенье и кондитерские изделия (6%), а также рыба (6%) и макароны (6%).

В Минпросвещения изданию заявили, что дополнительные расходы на обеды младшеклассников удастся покрыть из бюджета: фактическое увеличение по сравнению с 2021 годом на 2022-й составило 4,4 млрд рублей. «Необходимое финансирование заложено и на 2023, и на 2024 год. На сегодняшний день риск нехватки финансирования до окончания текущего учебного года отсутствует», — заверили в пресс-службе ведомства.

При этом эксперты считают, что родители учеников средних и старших классов будут вынуждены платить за школьные обеды больше из-за индексации тарифов на льготное питание. Директор по развитию Национальной родительской ассоциации (НРА) Марианна Шевченко рассказала, что о росте цен уже начали предупреждать на родительских собраниях. Некоторые семьи принимают решение об отказе от школьного питания в расчете на то, что собирать ребенку обед с собой будет дешевле.