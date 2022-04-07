Миллион рублей вытянули мошенники из югорчан за сутки

Порядка 1 миллиона рублей перевели югорчане на счета мошенников за минувшие сутки. Всего полицейские зарегистрировали 12 факторов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом, сообщили в пресс-службе УВМД по ХМАО.

Так, 34-летняя жительница города Нижневартовска отдала мошенникам порядка 80 тысяч рублей за билеты в предстоящий отпуск, так и не получив их. А 21-летний парень из Нефтеюганского района, желая приятно провести вечер, решил пригласить девушку в гости. Он внес на указанный счет гостьи 50 тыс. рублей через мобильное приложение, но она так и не приехала.

По аналогичной схеме свои деньги потерял и 22-летний житель Нягани. Он оформил заказ на сайте интимных услуг и внес в качестве предоплаты 11 тыс. рублей, однако желаемого не получил.