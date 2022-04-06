Владимир Жириновский умер после продолжительной болезни

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер после тяжелой и продолжительной болезни, сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«После тяжелой и продолжительной болезни ушёл из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел», - написал Володин в своем телеграм-канале.

Он добавил, что Жириновский «всегда был в гуще событий», а его личность «настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России». «Для нас всех — это невосполнимая потеря», - заключил спикер Госдумы.

Напомним, в начале февраля стало известно о госпитализации Жириновского в связи с диагностированным у него коронавирусом. Все это время он находился в больнице.