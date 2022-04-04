Авиакомпания Utair перешла на весенне-летнее расписание. Всего за этот период планируют совершить полеты более чем по 100 направлениям, сообщили в пресс-службе перевозчика.

«В высокий сезон мы традиционно увеличиваем частоту выполнения прямых рейсов между регионами и реализуем масштабную программу полетов на юг. Несмотря на сложности текущего года, свои планы мы намерены выполнить и обеспечить бесперебойные полеты для наших пассажиров. Ожидаем возобновления работы южных аэропортов, чтобы запустить туда прямые рейсы из российских городов-миллионников и крупных региональных центров», – рассказал президент «Utair – Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Напоминаем, что режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлили до 7 апреля 2022 года. В их числе – Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.