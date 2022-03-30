В Тюмени стартовал Чемпионат России по биатлону

В тюменской «Жемчужине Сибири» Чемпионат России по биатлону. На тюменской лыжне за победу борются российские и белорусские спортсмены. Первые старты уже состоялись. Победителей поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Сегодня в спринте первым у мужчин стал Даниил Серохвостов из Новосибирска, у женщин – наша землячка Виктория Сливко. Поздравляю спортсменов с заслуженным званием Чемпиона России по биатлону! В нашей команде бегут все герои пекинской олимпиады. Это настоящий спортивный праздник. Вдвойне приятно, что на трибунах теперь есть болельщики. За время пандемии мы соскучились по таким большим стартам», - написал глава региона в телеграм-канале.

В четверг, 31 марта, на открытом чемпионате России по биатлону пройдет сингл-микст.

Отметим, что комментировать Чемпионат России по биатлону будет известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В пятницу, 1 апреля, он встретится с тюменскими студентами. На встрече также будут руководитель дирекции информационных и тематических программ канала «Матч ТВ» Кирилл Филиппов, чемпионки Олимпийских игр по биатлону Луиза Носкова и Галина Куклева.