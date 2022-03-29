Итоги работы центра мирового уровня оценили члены наблюдательного совета

Западно-Сибирский межрегиональный научно-образовательный центр (НОЦ) мирового уровня достиг плановых целей 2021 года и готов к задачам сегодняшнего дня. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на онлайн-заседании наблюдательного совета НОЦ.

Глава региона отметил, что доля внебюджетного финансирования деятельности НОЦ в прошедшем году превысила 50 процентов. В рамках НОЦ создано 66 новых высокотехнологичных рабочих мест, успешно реализовал целый ряд научно-технологичных разработок мирового уровня. Например, сформирована система биологического контроля вредоносных организмов с использованием членистоногих. Поданы международная и евразийская заявки на изобретение погружной нефтедобывающей установки.

Александр Моор подчеркнул, что в сегодняшней международной обстановке Западно-Сибирскому НОЦ предстоит достойно ответить на целый ряд серьезных вызовов: «Трудно переоценить роль нашего НОЦ в технологическом импортозамещении. Я уверен, что тюменские, югорские и ямальские исследователи при поддержке власти и бизнеса справятся с задачами, которые диктует время».

В заседании приняли участие губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, глава Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова и заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Андрей Омельчук.