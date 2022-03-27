Запаса лекарств в регионах для льготников хватит на 5,5 месяца

Лекарства есть, льготникам хватит: министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, сколько лекарственных средств находится в регионах.

«Для льготных категорий граждан у нас в регионах запас составляет больше 5,5 месяцев, и мы авансируем в том числе закупку», — заявил он. Ранее министр сообщал, каков запас лекарств в медслужбах по обязательному медстрахованию: там срок короче — три месяца. При этом жизненно важные препараты есть, их россиянам должно хватить на срок от трех месяцев до года.