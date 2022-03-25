20% компаний России из малого бизнеса сократили или отправили в простой сотрудников

Около 20% российских компаний из сферы малого бизнеса сократили или отправили в простой сотрудников на фоне кризиса и санкций. Об этом следует из результатов опроса сервиса «Актион Бухгалтерия», проведенного по просьбе Forbes. Также выяснилось, что около 11% этих компаний уволили или отправили в простой менее 10% штата, 6,3% компаний — от 10% до 30% своих работников, 2,8% — от 50% до 100% штата.

Порядка 37,5% респондентов сообщили, что на протяжении последнего месяца теряют выручку и клиентов, 19% — теряют поставщиков. 31,2% опрошенных компаний сообщили о снижении выручки на 10-25%, около 29% - на 25-50%. У 13,7% компаний выручка упала более чем на 50%, а 3,5% опрошенных заявили, что вовсе приостановили работу. При этом около 23% компаний сообщили, что их выручка не изменилась или выросла.

Чтобы сохранить бизнес, 17,5% компаний вынужденно сокращают расходы, 6,7% — меняют логистику. «Наши клиенты отмечают, что усилили контроль за сроками платежей и поставок, взялись за сбор дебиторки, вернулись к вопросу более активного применения законных способов налоговой оптимизации», — рассказала Forbes эксперт «Актион Бухгалтерия» Светлана Ковалевская.