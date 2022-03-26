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Югорчане могут приобрести квартиры ГК «Сибпромстрой» без первоначального взноса

СНГБ предлагает выгодные условия для приобретение готового жилья

Югорчане могут приобрести квартиры ГК «Сибпромстрой» без первоначального взноса
Фото: Сибпромстрой

На приобретение квартиры в жилых комплексах ГК «Сибпромстрой» действует специальная акция по ипотеке в рамках партнерской программы Сибпромстроя с Сургутнефтегазбанком.

Это прекрасная возможность приобрести готовое жилье на выгодных условиях именно сейчас. Выберите квартиру по вашим предпочтениям на сайте застройщика и подайте ипотечную заявку на специальных условиях.

ЖК «Жемчужина Оби» – комплекс комфорт-класса в Сургуте с невероятными видами на пойму реки. В доме предусмотрены однокомнатные и трехкомнатные квартиры свободной планировки с теплыми лоджиями.

ЖК «Загородный» – жилой комплекс в ПГТ Барсово Сургутского района. Проживание в таком месте придется по вкусу тем, кто любит природу, рыбалку и охоту. Рядом вся необходимая инфраструктура – детский сад, школа №1, почта, МФЦ, поликлиника, магазины. Удобная транспортная локация для перемещения в город.

ЖК «Зеленый» – уникальный для Сургута малоэтажный жилой комплекс в 36 микрорайоне, который состоит из семи корпусов. Рядом с домом находится хвойный парк. В шаговой доступности располагаются школы, детские сады, а также магазины и торговые комплексы. Идеален для семьи.

ЖК «Западный» – современный жилой комплекс в развивающемся районе 11В Нефтеюганска. По периметру расположены две школы, три детских сада, магазины, рынок, автовокзал. Расстояние до набережной – 2,5 километра.

Основные условия предложения по ипотеке:

  • Первоначальный взнос от 0%;
  • Процентная ставка по ипотеке 5,99% в первый год с даты выдачи кредита. Далее – согласно действующему на момент заключения кредитного договора тарифу;
  • Срок кредита – до 30 лет.

Акция действует до 23 июня 2022 года. Более подробную информацию можно узнать по телефону отдела продаж по Югре: +7-3462-600-190.


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26 марта в 11:15, просмотров: 1209, комментариев: 0

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