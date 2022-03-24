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Закрытие аэропортов на юге России продлили до апреля

Режим «закрытого неба» на юге России продлили до апреля

Закрытие аэропортов на юге России продлили до апреля
pixabay.com

Расположенные в южной и центральной частях России аэропорты будут закрыты до 1 апреля, сообщили в Росавиации. Ограничения распространяются на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Продолжат работать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод и Ставрополя, говорится в пресс-релизе Росавиации.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано для организации перевозки пассажиров в указанные аэропорты организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — советует Росавиация.

Напомним, 11 российских аэропортов закрылись 24 февраля, когда началась «военная спецоперация» России в Украине. Зону для полетов признали небезопасной для гражданских воздушных судов и пассажиров. Ограничения для аэропортов продлевались несколько раз, последний раз 18 марта — до 26 марта.


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Сегодня в 11:33, просмотров: 103, комментариев: 0

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