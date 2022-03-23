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Россияне скупают сейфы и патроны

РБК: в России магазины зафиксировали рост спроса на сейфы и патроны

Россияне скупают сейфы и патроны
pixabay.com

В России за последний месяц резко вырос спрос на сейфы, рассказали РБК производители и продавцы этих товаров. Они объясняют повышенный спрос несколькими причинами, в их числе - колебания курса валют, отложенный спрос и увеличение объема наличных средств на руках у населения.

«После начала спецоперации и изменений в банковской системе мы действительно видим достаточно резкий рост спроса на взломостойкие сейфы для домашнего и личного использования. То есть люди покупают в основном либо домой, либо в офисы. Это происходит, потому что резко выросла доля наличных денег», — рассказал изданию коммерческий директор «НПО Промет» Алексей Петров.

В столичном магазине сейфов HardSafe рассказали, что «спрос увеличился на 100% на все типы сейфов (и оружейные, и домашние)», цены выросли от 10 до 60% на разные товары различных поставщиков. Также в магазине сообщили, что из-за закрытия границ и невозможности купить валюту им пришлось остановить поставки импортных товаров.

Также россияне в ожидании роста стоимости импортозависимой оружейной продукции начали активно покупать патроны и отечественное оружие. По мнению представителей оружейных магазинов, повышенный спрос потребителей связан с их желанием купить продукцию по старым ценам.

Из-за валютных колебаний уже выросла стоимость травматического оружия, бейсбольных бит, резиновых дубинок и шокеров, рассказали в интернет-магазинах средств самообороны Maket-Shop и «Оборона30». Значительных изменений в спросе на эту продукцию онлайн-магазины не заметили, отмечает РБК.


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Сегодня в 13:50, просмотров: 122, комментариев: 0

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