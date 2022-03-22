1,2 трлн рублей забрали россияне из банков в феврале

В феврале отток средств населения РФ со счетов и депозитов банков составил 1,2 трлн рублей, большая его часть пришлась на последнюю неделю месяца. Об этом со ссылкой на обзор ЦБ о развитии банковского сектора за февраль пишет РБК.

По данным статистики ЦБ, февральский отток вкладов стал самым большим в абсолютном выражении как минимум с 2008 года. В относительном выражении вклады сокращались сильнее в октябре 2008 года, тогда отток составил 6% (354 млрд рублей в деньгах).

«Негативный информационный фон в условиях санкций в отношении крупнейших российских банков стимулировал повышенный спрос населения на рублевую и валютную наличность», — говорится в февральском обзоре регулятора.

Только 24 февраля россияне обналичили почти 111,3 млрд рублей, в следующие дни рост наличных денег в обращении только усиливался. По итогам месяца объем наличности увеличился более чем на 2 трлн рублей, до 15,82 трлн рублей. В обзоре отмечается, что спрос на наличность и остатки средств на счетах в банках удалось стабилизировать повышением ключевой ставки до 20% 28 февраля и последовавшим за ним ростом ставок по вкладам, пишет РБК.

Сообщается также, что ЦБ в своем ежемесячном обзоре впервые не привел данные о финансовом результате банковского сектора, состоянии капитала банков и их операциях с ценными бумагами. Ранее он разрешил банкам не размещать отчетность по РСБУ на своих сайтах и сайте ЦБ. Из публичного доступа регулятор убрал информацию о схемах владения и бенефициарах банков.