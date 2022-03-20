СМИ: Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского ухудшилось

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский впал в септический шок, его состояние серьезно ухудшилось, сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники. Политика ввели в медикаментозную кому — напомним, он пребывал в ней ранее некоторое время после того, как попал в больницу с COVID-19 с поражением 70 процентов легких.

Сейчас врачи диагностировали у политики септический шок, сильно отекли легкие.

При этом в самой ЛДПР эту информацию опровергают: состояние лидера не изменялось, он продолжает лечение и реабилитацию, — такие слова приводит телеграм-канал журналиста Алексея Пивоварова.