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​Жириновский в шоке? Лидер ЛДПР снова в больнице

СМИ: Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского ухудшилось

​Жириновский в шоке? Лидер ЛДПР снова в больнице
Фото: ridus.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский впал в септический шок, его состояние серьезно ухудшилось, сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники. Политика ввели в медикаментозную кому — напомним, он пребывал в ней ранее некоторое время после того, как попал в больницу с COVID-19 с поражением 70 процентов легких.

Сейчас врачи диагностировали у политики септический шок, сильно отекли легкие.

При этом в самой ЛДПР эту информацию опровергают: состояние лидера не изменялось, он продолжает лечение и реабилитацию, — такие слова приводит телеграм-канал журналиста Алексея Пивоварова.


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Сегодня в 16:17, просмотров: 52, комментариев: 0

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