80-е место заняла Россия в рейтинге самых счастливых стран ООН

Россия опустилась на 80-ю строчку в рейтинге самых счастливых стран по версии ООН. Уровень счастья в России в течение прошедшего года был оценен в 5459 баллов. Об этом говорится в юбилейном Всемирном докладе счастья организации. В прошлом году страна занимала 60-е место.

Самой счастливой страной в мире стала Финляндия (7821 балл). Эта страна в пятый раз возглавила рейтинг. Также в десятку самых счастливых вошли Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Люксембург, Швеция, Норвегия, Израиль и Новая Зеландия. Самыми несчастливыми странами стали Афганистан и Ливан. Всего в исследовании - 146 государств.

Доклад World Happiness Report составляется ежегодно подразделением ООН по поиску решений стабильного развития. В нем учитываются такие показатели, как ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, продолжительность жизни граждан, соблюдение гражданских свобод, гарантии занятости, уровень коррупции и результаты опроса общественного мнения.