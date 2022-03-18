350 тысяч рублей выплатит югорчанин избитым им врачам

В Уфе вынесли приговор 36-летнему югорчанину, напавшему на двух медиков. Об этом сообщили в Следственном комитете по республике. По данным ведомства, инцидент произошел в июле 2021 года. Подсудимого доставили на скорой в Городскую клиническую больницу № 21 с отравлением. Когда врачи попытались оказать ему помощь, пациент начал вести себя агрессивно.

«При попытке оказания ему помощи злоумышленник, нецензурно выражаясь, без какого-либо повода применил насилие к врачу-токсикологу, сломав ей руку, после чего нанес множественные удары руками по голове и другим частям тела врачу-реаниматологу», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Суд признал мужчину виновным по статьям «Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ему назначили наказание в виде лишения свободы на полтора года условно. Также он должен будет выплатить медикам компенсацию в размере 350 тыс. рублей.