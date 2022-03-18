Режим закрытого неба на Юге России сохранится до 26 марта

Ограничение работы аэропортов Кубани и ряда городов Юга России продлили до 26 марта. Об этом сообщила пресс-служба ГК «Аэродинамика» (управляет аэропортами Сочи, Краснодара и Анапы).

В Краснодарском крае не работают аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика. Аэропорт Сочи работает в штатном режиме и используется в качестве временного хаба на период режима закрытого неба.

Напомним, аэропорты на юге России приостановили работу 24 февраля в связи с началом «военной спецоперации» России в Украине. Изначально ограничения действовали до 2 марта, однако затем их продлили до 20 числа.