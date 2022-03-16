Миллион рублей перевели югорчане на счета аферистов за сутки

Более миллиона рублей выманили мошенники у югорчан за сутки. Всего сотрудники полиции зарегистрировали 12 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

По данным полиции, в округе не теряет популярности известная схема с мнимыми сотрудниками полиции, которые якобы предупреждают собеседников об опасности, несанкционированном списании или оформлении кредита. На подобную уловку на этот раз попался пенсионер из Ханты-Мансийска. Ему позвонил «замначальника полиции окружного главка» и, под предлогом выплаты компенсации за ранее приобретенные медикаменты, убедил мужчину оплатить страховой взнос для получения компенсации.

«Доверчивый мужчина, не подозревая обмана, обратился в одно из почтовых отделений города, где и совершил перевод своих сбережений на общую сумму 630 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что по всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемых.