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В уральском полпредстве сообщили о росте безработицы

Полпред Якушев предупредил, что напряжение на рынке труда в УрФО будет нарастать

В уральском полпредстве сообщили о росте безработицы
pixabay.com

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев высказал мнение, что напряжение на рынке труда будет нарастать. По его словам, это один из ключевых вопросов для всех уральских регионов.

«Напряжение на рынке труда будет нарастать. Поэтому на федеральном уровне будут выделяться средства на создание временных рабочих мест, на переобучение специалистов. У регионов также есть собственные наработки по мерам поддержки, сформированы пакеты для малого и среднего бизнеса. Все эти механизмы необходимо задействовать по максимуму, чтобы сдержать рост безработицы», - сказал Владимир Якушев в ходе оперативного совещания с главными федеральными инспекторами регионов УрФО.

По данным полпредства, в первую декаду марта ситуация на рынке труда в УрФО была стабильной. Однако в конце прошлой и начале этой недели зафиксирован рост числа обратившихся в службы занятости.


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Сегодня в 13:36, просмотров: 298, комментариев: 0

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