Компания «Уральские авиалинии» отменила рейсы в Казахстан до 31 марта

Компания «Уральские авиалинии» отменила рейсы в Казахстан с 11 по 31 марта включительно. Такое решение принято из-за «оптимизации расписания», сообщили в пресс-службе перевозчика ТАСС

«Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостанавливает выполнение рейсов в Казахстан до 30 апреля 2022 года», - говорится в телеграм-канале перевозчика.

Ранее технический директор «Уральских авиалиний» Игорь Поддубный сообщил, что в условиях санкций компания сможет продолжать полеты только в течение двух месяцев – если не останавливать флот и не разбирать самолеты на запчасти. В парке авиакомпании - 54 авиалайнера Airbus, они эксплуатируются на условиях лизинга.