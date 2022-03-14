Цены на товары Procter&Gamble вырастут в среднем на 43%

Производитель бытовой химии и товаров для гигиены Procter&Gamble (Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Gillette, Pantene, Blend-a-med, Tampaх, Always и т.д.) повысит отпускные цены в России в среднем на 43%, а по некоторым позициям — более чем на 65-70%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на информационное письмо P&G.

Вот на сколько должны вырасти цены в ближайшее время:

- Средства для стирки - на 30%;

- Моющие средства — на 26%,

- Товары для красоты и здоровья — на 67%;

- Средства по уходу за волосами — на 63%;

- Средства по уходу за полостью рта — на 58%;

- Средства для бритья — на 65%,

- Товары детской гигиены — на 47%;

- Товары женской гигиены — на 33%.

Подорожание в компании объясняют ростом затрат на логистику и материалы, а также девальвацией рубля.