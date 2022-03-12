Минэнерго Турции призвало к урегулированию ситуации с РФ

Ситуацию с РФ необходимо урегулировать дипломатическим путем, а не санкционным — таков посыл главы Минэнерго Турции Фатиха Донмеза. Как передает ТАСС, ведомство заявило, что не желает присоединяться к санкциям Запада против России.

Отметим, что правительство Турции ранее заявляло, что намерено играть решающую роль в урегулировании украинского конфликта. Так, представитель президента Ибрагим Калым сообщил, что встреча глав двух государств — Владимира Путина и Владимира Зеленского может пройти в ближайшее время, но последнее слово здесь остается именно за Путиным.