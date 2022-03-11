Владимира Жириновского вывели из медикаментозной комы

Глава ЛДПР Владимир Жириновский выведен из медикаментозного сна, он в сознании и уже получает документы от помощников, сообщает со ссылкой на источник ТАСС.

«Пребывание Жириновского в медикаментозном сне завершилось. Он снова получает документы», - сказал собеседник агентства, отметив, что эта мера применялась лишь периодически для поддержки организма.

Напомним, в начале февраля стало известно о госпитализации Жириновского в связи с диагностированным у него коронавирусом. Ранее сам он рассказывал, что восемь раз привился от ковида.