Эксперты предупредили о снижении цен на вторичное жилье на 10-30%

В конце февраля спрос на готовое жилье резко вырос, а объем предложения, наоборот, сократился. Этот дисбаланс временный: если ставки ипотеки останутся запретительными, цены на вторичную недвижимость могут упасть на 10-30%, пишет со ссылкой на аналитиков Forbes.

По словам экспертов, характерной особенностью рынка сейчас является высокий уровень интереса к покупке квартир со стороны людей с одобренной ипотекой и живыми деньгами. Указанные категории покупателей стремятся завершить сделки как можно скорее.

При этом на вторичном рынке сейчас наблюдаются высокая волатильность, некоторые продавцы снимают квартиры с продажи и даже отменяют уже готовые сделки, говорит генеральный директор сервиса «Синица» Татьяна Майорова. По оценке аналитиков, собственники «боятся переходить в деньги, хотят сберечь недвижимость как консервативный инструмент сохранения средств».

Опрошенные участники рынка уверены, что нынешний всплеск спроса не продержится долго, максимум – полтора-два месяца. После этого предложение будет восстанавливаться параллельно падающему спросу. По прогнозам экспертов, сокращение спроса и рост объема предложения обязательно приведут к снижению цен на вторичку. К концу года цены на нее могут снизиться на 10-30%.