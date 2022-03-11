Солист «Отпетых мошенников» Том Хаус ушел из жизни

Бывший участник поп-группы «Отпетые мошенники» Том Хаос накануне был найден мертвым в своем доме. Как передает InterMedia, на этот день у артиста было запланировано два интервью, на которых он не появился — его начали искать.

Вячеславу Зиннурову (таково настоящее имя певца) было 50 лет. В августе прошлого года он расстался с группой «Отпетые мошенники», в которой пел со дня ее основания — из-за этого, по словам концертного директора, был в депрессии. Также на эмоциональное состояние повлияло отсутствие концертов, связанное с пандемией коронавируса: по некоторым данным, он покончил с собой.