Стоимость бензина начала снижаться на российских автозаправках

В российских регионах начали снижаться цены на бензин, пишет РБК. Оптовые цены на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, по данным издания, показали снижение еще на прошлой неделе: бензин АИ-92 подешевел на 11,6%, АИ-95 – на 9,6%, дизель - на 12%. Тенденция продолжилась и на этой неделе: цена АИ-92 уменьшилась с конца февраля на 24,5%, АИ-95 – на 22%.

По данным Московской топливной ассоциации, цены на бензин на московских заправках остаются стабильными с конца февраля, а раньше росли примерно на 0,02-0,05% в неделю.

С 1 по 5 марта топливо также подешевело в Нижегородской области, Сыктывкаре, Салехарде, Иркутской области и в Приморском крае. Об этом изданию сообщили местные жители и подтвердили представители сетей АЗС.

По словам президента Российского топливного союза Евгения Аркуши, цены на бензин сейчас снижаются на тех независимых АЗС, где ранее он стоил значительно дороже, чем у крупных нефтяных компаний. Такая тенденция наблюдается во многих регионах от Приморья до Центральной России из-за снижения биржевых оптовых цен.