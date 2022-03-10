Курс доллара достиг нового рекорда в начале торгов на Московской бирже

Курс доллара в начале торгов на Московской бирже в четверг, 10 марта, обновил исторический рекорд. Он впервые преодолел отметку в 121 рубль. Курс евро второй день подряд оказался выше 130 рублей.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 10 марта, составляет 116,08 рубля, евро — 126,44 рубля.

Напомним, рубль и акции российских компаний упали после начала военной спецоперации России в Украине. Ночью 9 марта Банк России ограничил выдачу наличной валюты со счетов и вкладов россиян суммой 10 тыс. долларов на срок до 9 сентября. Хранить валюту можно по-прежнему без ограничений, однако купить наличную валюту не получится.