В России установят выплаты семьям с невысоким доходом

Российские семьи с детьми от 8 до 16 лет и невысокими доходами могут рассчитывать на помощь государства: президент РФ Владимир Путин заявил о том, что им будут установлены ежемесячные выплаты.

«Считаю, что мы должны принять новое решение — установить выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их», — сообщил президент в поздравлении с 8 Марта, которое сегодня опубликовано на сайте Кремля.

Каков размер выплат, пока не сообщается, однако уже известно, что мера начинает действовать с 1 апреля, а первые деньги придут адресатам в мае.