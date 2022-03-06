Антимонопольщики проверят повышение цен в «Детском мире»

Жалобы на взвинченные цены в «Детском мире» привели к проверкам ФАС. Покупатели массово жалуются антимонопольщикам, что торговая сеть резко повысила цены на детское питание и подгузники. В ответ Федеральная антимонопольная служба направила в группу компаний «Детский мир» запрос с требованием предоставить информацию, необходимую для анализа обоснованности изменения цен на детские товары.

Как передает «Интерфакс», среди запрашиваемых данных — сведения о динамике отпускных и закупочных цен на детское питание и подгузники в 2022 году.

В ФАС подчеркнули, что при обнаружении установления экономически необоснованных цен пресечет эту практику.

Напомним, что аналогичные жалобы потребители направили на некоторые магазины электроники и бытовой техники, которые с конца февраля подняли цены на свои товары в среднем на 30 процентов.