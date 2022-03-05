Коммерсантъ: Власти России обсуждают идею отменить наказание за пиратское ПО

Использование пиратского программного обеспечения в России могут узаконить — вернее, за это могут перестать наказывать. Такую идею обсуждают российские власти, пишет «Коммерсантъ». По данным газеты, сейчас отечественные ведомства работают над планом по обязательному лицензированию российского ПО и параллельно говорят о возможности отмены наказания при применении нелицензионного программного обеспечения, произведенного в странах, поддержавших санкции против России.

«План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления», разработанный рядом ведомств, предписывает принудительное лицензирование в отношении ПО, баз данных и топологий для интегральных микросхем, что должно поддержать российские информационные технологии.

Напомним, что программное обеспечение, подобно другой интеллектуальной собственности, является объектом авторских прав: сейчас за использование нелицензионных программ можно быть привлеченным к административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности.

Отметим, что ранее фактически отменить наказание за пиратство в области музыки и кинематографа предложил вице-губернатор Свердловской области Дмитрий Ионов: в ответ на новости об уходе из российского проката голливудских фильмов он заявил о том, что можно разблокировать крупнейший пиратский портал — торрент-трекер Rutracker.org.