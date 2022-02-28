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Медицинские учреждения Тюменской области продолжают получать новое оборудование в рамках регпроекта

​Новые холтеровские мониторы поступили в Областную больницу №23

Медицинские учреждения Тюменской области продолжают получать новое оборудование в рамках регпроекта
Фото: Юлия Дёминова

В Тюменской области продолжается реализация региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. В рамках этой работы в отделение функциональной диагностики Областной больницы №23 в декабре 2021 года закуплены аппараты для исследования нарушений сердечного ритма — холтеровские мониторы.

«Медицинские приборы необходимы для выявления нарушений ритма и проводимости сердца, для регистрации «немой» (безболевой) ишемии миокарда с неясными обмороками, для обследования пациентов с жалобами на сердцебиение и перебои в работе сердца. Холтеровское мониторирование — это суточная непрерывная регистрация ЭКГ на носитель памяти. В последующем данные отправляются в специальную программу для расшифровки результата. Для регистрации используется небольшой аппарат с присоединенными к нему электродами. Некоторые модели содержат дополнительно автоматический тонометр и манжету для регистрации артериального давления», - рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

В медицинское учреждение поступило 20 комплексов суточного мониторирования ЭКГ и АД, а также четыре комплекса аппаратуры с электронной памятью для регистрации сердечного ритма у пациентов с кардиостимуляторами. С декабря 2021 года с помощью холтеровских мониторов медицинская помощь была оказана более 70 пациентам, которые отметили удобство и лёгкость эксплуатации приборов.

Отметим, что борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями — одно из приоритетных направлений в здравоохранении региона.

Фото: Юлия Дёминова


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28 февраля в 11:42, просмотров: 34, комментариев: 0

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