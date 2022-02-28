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​Тюменский депздрав опубликовал новый список временных пунктов для пациентов с симптомами ОРВИ

В Тюменской области изменилось число пунктов приема пациентов с симптомами ОРВИ

​Тюменский депздрав опубликовал новый список временных пунктов для пациентов с симптомами ОРВИ
Фото: admtyumen.ru

В департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили об изменении числа временных пунктов для пациентов с симптомами ОРВИ. Теперь при симптомах ОРВИ следует обращаться:

Аудиторный корпус ТюмГМУ, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 53а – Областная клиническая больница №2 (ежедневно 08.00–20.00);

Рентгенологическое отделение Боровской больницы (филиала Областной больницы №19), Тюменский район, п. Боровский, ул., Ленинградская, 16 (с ПН по ПТ 08.00–20.00, в СБ, ВСКР 08.00– 13.00);

Структурное подразделение Областной больницы №3, г. Тобольск, мкр. 7А, стр. 29В (с ПН по ПТ 08.30–16.00, перерыв 12.00– 12.30);

Тюменский расчетно-информационный центр, г. Ишим, ул. Карла Маркса, 57 – Областная больница №4 (с ПН по ПТ 08.00–20.00, в СБ, ВСКР 08.00– 16.00);

Голышмановская спортивная школа олимпийского резерва, р.п. Голышманово, ул. Карла Маркса, д.1 стр.3, помещение 1 – Областная больница №11 (с ПН по ПТ 08.00–20.00, в СБ, ВСКР 08.00– 18.00);

Централизованная клубная система Вагайского района, с. Вагай, ул. Первухина, 2 – Областная больница №9 (с ПН по ПТ 08.00–18.00, в СБ 09.00– 15.00);

Для уточнения информации можно позвонить по телефону: 112. Прием на фильтрах ведется без записи.

Напомним, временные пункты приема были организованы в связи с увеличением числа граждан, обращающихся в поликлиники региона.

«На фильтрах оказывается необходимая помощь как взрослым, так и детям с симптомами ОРВИ. У обратившихся граждан медицинские работники измерят температуру, уровень сатурации, давление, проведут общий осмотр и при наличии показаний бесплатно возьмут тест на COVID-19, при получении положительного результата прямо в пункте выдадут лекарства», - отметили в депздраве.


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28 февраля в 19:34, просмотров: 59, комментариев: 0

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