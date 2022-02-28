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​В тюменскую поликлинику поступило новое оборудование для дезинфекции

Поликлинику №8 будут обеззараживать холодным туманом

​В тюменскую поликлинику поступило новое оборудование для дезинфекции
Фото: admtyumen.ru

Медицинские учреждения Тюменской области продолжают укомплектовывать новым современным оборудованием. Так, в городскую поликлинику №8 поступил аппарат для профилактической и очаговой дезинфекции помещений. Для того, чтобы правильно его использовать несколько специалистов обучили работе с генератором холодного тумана, рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

«Генератор холодного тумана распыляет кислород или хлорсодержащие препараты, которые при столкновении с воздушным потоком разбиваются на мелкодисперсную взвесь, напоминающую по консистенции туман. Этот способ обработки помещений называется «холодным», поскольку жидкость распыляется при обычной температуре и не нагревается, не преобразуется в пар», – объяснила врач-эпидемиолог Екатерина Шишигина.

Специалист добавила, что этот способ обработки позволяет продезинфицировать не только потолок, стены и мебель, но и сам воздух, что очень значимо при сложившейся эпидемической обстановке.

«Мы используем генератор холодного тумана для обработки всех помещений: и мест общего пользования, и кабинетов. Несколько раз в день обработке подвергается «красная зона», в том числе после того, как заканчивается прием пациентов с подтвержденным COVID-19», - отметила Екатерина Шишигина.


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28 февраля в 09:25, просмотров: 36, комментариев: 0

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