В Тюмени творческий центр «Максимум» начал работу в отремонтированном помещении

На улице Шиллера В Тюмени в капитально отремонтированном помещении в январе 2022 года начал работу некоммерческий центр культуры «Максимум». Накануне его посетил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Проект создания центра еще в 2018 году поддержали администрация города, которую в то время возглавлял Александр Моор, а также благотворители – компания «Мостострой-11» и Сбербанк. Его реализации помогал областной комитет по делам национальностей. Сейчас здесь около 300 талантливых воспитанников. Здесь расположены кабинеты хореографии и вокала, студию звукозаписи, центр имиджа и концертный зал «Александр-холл».

Центр вместе с главой региона осмотрели глава Тюмени Руслан Кухарук, управляющий Западно-Сибирским отделением ПАО Сбербанк Евгений Светлов и генеральный директор компании «Мостострой-11», депутат Тюменской областной думы Николай Руссу. Вместе с директором Ириной Бархатовой они обсудили перспективы дальнейшего развития центра. Участники встречи отметили, что государственно-частное партнерство – эффективный механизм для решения задач развития социальной сферы. По мнению Ирины Бархатовой, подобных творческих центров для детей и молодежи должно становиться больше. Особенно они будут востребованы в новых густонаселенных микрорайонах областной столицы.

Юные артисты исполнили для главы региона и других почетных гостей песню о любви. «Молодцы, ребята! Удачи!» – напутствовал воспитанников и педагогов центра «Максимум» Александр Моор.