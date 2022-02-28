Ковид-ограничения в Тюменской области продлили до 1 апреля

Оперативный штаб Тюменской области продлил действие ограничений для предотвращения распространения COVID-19 до 1 апреля. Вместе с тем, введение QR-кодов отложено.

«Все ограничения, введенные в Тюменской области для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, будут действовать до 1 апреля. На этот же срок откладывается введение QR-кодов для посещения торговых центров, заведений общепита, зрелищных мероприятий и некоторых других мест массового пребывания людей. В регионе продолжит действовать масочный режим в общественном транспорте и местах массового пребывания людей», - сообщается на сайте правительства региона.

Стоит отметить, что эпидситуация по COVID-19 в регионе стабилизируется. Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо рассказала, что за седьмую неделю текущего года недельный показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией снизился в регионе на 16 процентов, за восьмую – на 26 процентов.

«Несмотря на некоторое снижение заболеваемости, расслабляться рано», – подчеркнул губернатор Александр Моор. Глава региона напомнил также о необходимости вакцинации и своевременной ревакцинации от COVID-19.